Москва, 7 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. До Москвы и Подмосковья не дойдут сильные холода, ставшие причиной аномально низких значений температуры воздуха на северо-западе Европейской части России. Об этом 7 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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«Этот холод в Москву не дойдет (с северо-запада Европейской части России), потому что холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток, на верхнюю Волгу», — приводит его слова РИА Новости.

Также Вильфанд отметил, что в Санкт-Петербурге в течение последних дней наблюдались рекордно низкие значения температуры воздуха и в ночь на 6 декабря она составляла ниже — 20 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центр погоды «Фобос» сообщили, что в Москве 7 декабря ожидается мощный снегопад.