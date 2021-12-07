Хельсинки, 7 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Несмотря на то, что премьер-министр Финляндии Санна Марин узнала о том, что министр иностранных дел Пекка Хаависто заболел COVID-19, она все равно решила пойти на вечеринку в ночной клуб. Об этом вечером 6 декабря сообщил шведский новостной портал Omni.

Jari Niemelä Санна Марин

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Марин объяснила финским СМИ свой поступок тем, что сначала ей сказали, что ей не нужно предпринимать никаких действий по защите себя и окружающих от COVID-19, а затем до нее не дошла информация о том, что она должна самоизолироваться.

«Мне следовало лучше разобраться в этой ситуации, и я поняла, что нужно перепроверять получаемую информацию», — заявила премьер-министр Марин изданию Helsingin Sanomat.

6 декабря Марин подверглась резкой критике со стороны оппозиции как за то, что она не отправилась на самоизоляцию, что является привычной практикой для всех финнов.