Москва, , 11:10 — REGNUM В Госдуме не боятся лишения возможности обмена рубля на доллар, евро или британский фунт.

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

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«Долгое вранье приводит к тому, что в него начинает верить сам лжец. Скоро в воспалённых умах Россия «нападет» на Украину, но НАТО ее «спасет». Все это покажут по телевизору Западу и украинцам, кто-то даже поверит. Вот такие вот «игры безумия». А что доллар? Это просто валюта одной из стран западного полушария, не более того», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля, в случае «нападения России на Украину». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Наиболее жесткой мерой было бы отключение от SWIFT, однако оно нанесло бы сильнейший удар по гражданам России, отмечает издание, поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт.

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