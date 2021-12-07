Москва, 7 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Делать или не делать прививку — это должен решать каждый человек самостоятельно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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"Вакцинироваться или не вакцинироваться — это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью», — сказала Москалькова.

При этом она подчеркнула, что нельзя «не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей»: «Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений».

Москалькова отметила, что нужно убеждать людей в полезности вакцинации и «с уважением относиться к их внутреннему миру»: «Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием».