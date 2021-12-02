Таллин, 5 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

В ближайшем будущем вся система образования Эстонии будет полностью переведена на эстонский язык обучения, поэтому всем жителям страны стоит принять эту новую реальность.

Об этом заявил в своей речи по случаю отмечаемого 5 октября Дня учителя министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас.

«У маленькой Эстонии нет ни ресурсов, ни необходимости поддерживать многоязычную систему образования. Давайте вместе приложим усилия, чтобы наше будущее поколение справилось с этим и чтобы никто не остался без реализации своего жизненного потенциала из-за недостаточного знания государственного языка», — заявил министр.

Он закончил пожелание так: «И чтобы эстонская нация, язык и культура сохранялись на протяжении веков, как того требует Конституция».

Он призвал родителей из числа представителей нацменьшинств задуматься о своей роли в образовании ребенка, подумать, что можно сделать, чтобы привить ребенку интерес к новым знаниям, эстонской культуре и эстонскому обществу.