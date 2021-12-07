Москва, 7 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 7 ноября, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Pixabay.com Снегопад

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Москвичей предупредили сразу о нескольких опасностях. Так, до 15:00 7 декабря ожидается снегопад, до 18:00 — сильный ветер с порывами до 15 м/с. Жители столицы могут столкнуться с гололёдно-изморозевыми отложениями до 15:00 7 декабря, а до 22:00 8 декабря будет гололедица.

Схожая ситуация сложилась и в Московской области, где также объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт мощный снегопад, движение на дорогах затруднено.