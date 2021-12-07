Москва, 7 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. И медицинские работники, и все здравоохранение в целом в 2022 году более всего ожидают создания недорогого таргетного лекарственного препарата от COVID-19. Об этом 7 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Nobel Vision. Open Innovations 2.0».

Минздрав России Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

«Наверное, то, что сегодня отрасль здравоохранения ждет, — это недорогой лекарственный препарат для лечения коронавирусной инфекции на разных стадиях заболевания. То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами, есть уже практически и часть решений, поэтому этот препарат, невысокой стоимости, эффективный, наверное, то, что ждут больше всего», — сказал он.

Также глава Минздрава РФ отметил, что, по его мнению, в 2022 году прорывным направлением будет проведение тестов «in vitro» (в пробирке).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что из-за сниженной патогенности штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной.