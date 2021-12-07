Москва, , 10:13 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, утром курс доллара на бирже составляет 74,05 руб./доолар. Это немного выше уровня вчерашнего дня (6 декабря), заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.

Рубль Bp.blogspot.com

«Без сомнения, сегодня главным событием станет видеоконференция президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Большинство аналитиков не ожидают от этого события какого-то прорыва в плане изменения отношений России и США.

Тем не менее, рынки будут пристально следить, какие заявления последуют по итогу встречи. Не секрет, что рост политической напряженности в последнее время «давит» на российский рынок и нервирует инвесторов.

Пока поддержку рублю оказывает информация с товарных рынков. Так, Саудовская Аравия повысила отпускные цены на нефть. Котировки нефтяных фьючерсов на этом фоне немного подрастают, прибавляя в цене порядка 1%.

Скорее всего, до конца дня рынок валютный рынок останется на текущих уровнях, ожидая «вести с полей» и курс доллара не превысит уровней 74,50 рубля за доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сдал позиции перед встречей Путина и Байдена