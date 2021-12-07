Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 6 декабря открылся ростом, сохраняя устойчивость до 12:00 по мск. К закрытию дня курс доллара вырос до отметки 74,75 рубля. Нацвалюте не помогли позитивные настроения на западных площадках, а также повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,65%, до 74,31 руб., евро/рубль — на 0,73%, до 83,87 руб., фунт/рубль — на 0,85%, до 98,60 руб.

На торгах в Азии спрос на рисковые активы отчасти был спровоцирован гипотезами в СМИ о том, что новый штамм менее опасен, чем дельта-вариант. Нефть подорожала на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены для своих основных потребителей.

Дополнительную поддержку покупатели по нефти черпали от того, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Шансов на то, что Иран избавится от санкций США, все меньше.

Под давление рубль мог попасть из-за предстоящей встречи президентов России и США, которая состоится сегодня. На повестке дня: напряженность вокруг Украины, Афганистан, Сирия, продвижение НАТО в сторону границ РФ, стратегическая стабильность, киберсфера.

Сегодня, 7 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $73,49. Пара доллар/рубль снизилась до $74,28. Рубль торгуется в небольшом плюсе. День по открытию схож со 2 декабря.

Цена открывается резким ростом и сразу падает. Основные валюты дорожают против доллара США. Внешний фон для рубля нейтральный.

Движение ожидается в диапазоне 73,30−74,60 руб./доллар. Ждем результатов встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом (встреча начнется в 18 по мск).

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