Мельбурн, Австралия, 7 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии), возможно, зафиксировало первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» на территории штата. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Министерство здравоохранения штата подтвердило, что геномное секвенирование проводится для проверки результатов заражения, прибывшего из-за границы.

Полностью вакцинированный от COVID-19 человек прибыл в Мельбурн (столица Виктории) из Нидерландов транзитом через Абу-Даби 3 декабря и отправился в отель на карантин.

«Первый отрицательный результат ПЦР-теста поступил 4 декабря, а затем 6 декабря у него появились симптомы. Положительный результат теста был получен с обнаружением S-белка», — говорится в заявлении ведомства.

В министерства добавили, что секвенирование всего генома начнется 7 декабря.