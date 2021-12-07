Ижевск, 7 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 декабря прививку от коронавируса сделал 649 321 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Cap.ru Вакцинация от коронавируса. Чувашия

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Второй компонент препарата получили 463 523 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4334 жителя республики. 6355 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 112 349 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 469 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в Удмуртии провели 2 177 388 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2635 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4780 исследований.

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