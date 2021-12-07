Ижевск, , 09:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 декабря провели 2 177 388 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии Governo do Estado de São Paulo

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2635 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4780 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3290 человек.

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