Москва, 7 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не намерен предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к переговорам по Донбассу в «нормандском формате». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 7 декабря в интервью Первому каналу.

Kremlin.ru Переговоры в нормандском формате

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По словам Пескова, переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции о политическом урегулировании конфликта на востоке Украины — это «самодостаточный формат».

«Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение», — отметил пресс-секретарь российского лидера, говоря о запланированных на 7 декабря переговорах Путина и Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Путин и Байден проведут виртуальную встречу в закрытом режиме. Ожидается, что лидеры обсудят отношения между Россией и США, ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ и «инициативу Путина о гарантиях безопасности».

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