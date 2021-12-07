Канберра, 7 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Омбудсмен австралийского штата Виктория Дебора Гласс назвала систему разрешений на въезд в Викторию, которая помешала тысячам жителям штата вернуться домой из Сиднея в начале этого года, как «бесчеловечную». Об этом стало известно после представленного 7 декабря в парламент Виктории отчета, где исследуется процесс принятия решений, связанных с изменениями, внесенными в пограничные ограничения Виктории в июле, когда штат закрыл границу с Сиднеем во время вспышки «Дельты», передает телеканал Nine News.

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В Виктории с января текущего года действует система пропусков, но недавно она была изменена, когда в ней появились зоны «экстремального риска», что привело к тому, что тысячи людей внезапно оказались не в состоянии получить разрешение на возвращение домой.

«Эффект в результате запутанных бюрократических процедур привел к тому, что некоторые результаты были совершенно несправедливыми, даже бесчеловечными», — написала омбудсмен Гласс.

«Если она будет введена в следующий раз, то мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось вновь», — говорится в отчете.