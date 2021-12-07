Краснодар, 7 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Возможность открытия обсерваторов на территории Краснодарского края предусмотрят на случай выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе администрации края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент случаев заражения новым штаммом в регионе не выявлено. Но в случае необходимости обсерваторы могут быть открыты в Краснодаре, Сочи и Анапе.

«В связи с риском завоза нового штамма коронавируса «омикрон» и предписаний Роспотребнадзора, мы должны быть готовы при его выявлении в течение суток открыть обсерваторы в городах с международным сообщением. Главы Краснодара, Сочи и Анапы, внесите предложения по возможным местам их развертывания», — дал поручение первый заместитель губернатора Игорь Галась на заседании оперативного штаба.

У региона есть опыт развёртывания обсерваторов — в 2020 году они принимали граждан, прибывших из неблагополучных по эпидситуации стран и регионов.