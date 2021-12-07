Варшава, 7 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 13 декабря партия вакцины от COVID-19 Comirnaty компании Pfizer, предназначенная для детей от 5 до 11 лет, прибудет в Польшу. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сообщении указано, что с 16 декабря в Польше планируется начало вакцинации для этой возрастной группы. Ранее Европейская комиссия одобрила вакцину Comirnaty для вакцинации детей и подростков в ЕС.

Это решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам выдало положительную рекомендацию на использование препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что преимущества Comirnaty перевешивают риски для детей в возрасте 5−11 лет.