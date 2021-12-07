Москва, 7 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Москве 7 декабря ожидается снегопад, сообщает центр погоды «Фобос».

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

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Синоптики рассказали, что ситуацию в регионе определит тёплый сектор южного циклона, который сопроводят плотные поля снеговой облачности и повышение температуры.

Согласно прогнозу, за сутки прогнозируется до 11 мм осадков или 20% месячной нормы, а сугробы вырастут на пять-семь см — до 15−17 см, что соответствует климатическим показателям 3 декады декабря.

В столице ожидается облачная погода, небольшой снег, температура воздуха около нуля градусов. В Подмосковье значения термометра будут колебаться от двух градусов мороза до двух градусов тепла. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.