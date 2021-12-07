Веллингтон, 7 декабря, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 98 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Из них 74 случая выявлены в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных зараженных выявили в близлежащих к Окленду населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 9266.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них семеро находятся в палатах реанимации. Отмечается, что уже 88% взрослых жителей Новой Зеландии прошли вакцинацию против COVID-19.