Вашингтон, 7 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

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Таким образом он прокомментировал утверждения в СМИ о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину. По словам главы ЦРУ, недооценивать готовность Кремля к риску не стоит.

«Мы не знаем, принял ли (президент РФ Владимир) Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия», — цитирует Бернса агентство Reuters.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что свою оценку так называемому «вероятному вторжению» дали в Пентагоне. Глава американского военного ведомства Ллойд Остин провёл совещание с руководством Вооруженных сил США, в ходе которого вновь выразил обеспокоенность присутствием российских войск около границы с Украиной.