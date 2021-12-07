Новосибирск, 7 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание до −17…−19 °C, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Таков прогноз синоптиков.

Андрей Репин ИА REGNUM Гололёд

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Уточняется, что скорость ветра составит 4−9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

При этом ночью 9 декабря температура опустится до −25…−27 °C.

«В связи с похолоданием увеличивается риск возникновения бытовых пожаров, кроме того осложнится ситуация на дорогах», — предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

Новосибирцев просят неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности и правила безопасности на скользкой дороге.