Кейптаун, 7 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Число подтвержденных за сутки в Южно-Африканской Республике случаев заражения коронавирусом составило 6381. Об этом 6 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР (НИИЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Этот показатель почти в два раза меньше, чем было зарегистрировано днем ранее — 11 125 носителей. Больше всего фактов инфицирования было зафиксировано в столичной провинции Гаутенг — 4 488. За предыдущие сутки в регионе выявили 7929 подобных случаев. У большинства пациентов подтвержден штамм «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря у двоих человек, которые прибыли из ЮАР в Россию, было обнаружено заражение штаммом «Омикрон».