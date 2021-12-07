Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 6 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По их словам, речь идёт об ограничении конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты в случае, если Россия решит вторгнуться на Украину. И хотя вопрос о введении ограничений находится в стадии обсуждения, источники допускают, что президент США Джо Байден может сказать о новых санкциях президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящих 7 декабря переговоров.

Bloomberg отмечает также, что многие из западных партнёров хотели бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако такая радикальная мера ударит прежде всего по гражданам, а не по чиновникам, которые принимают решения.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность того, что американцы отключат Россию от системы SWIFT. По словам сенатора, она невелика.