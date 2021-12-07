Сеул, 7 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. У троих иностранных студентов в южнокорейском Сеуле подтвердили заражение штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство Рёнхап.

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Это первые случаи заражения новой разновидностью коронавируса, зафиксированные в столице Южной Кореи. Всего на территории республики пока подтвердили 36 случаев заражения штаммом «Омикрон». Власти Сеула выразили обеспокоенность тем, что от студентов могли заразиться и другие жители города.

Отметим, что Сеул является регионом Южной Кореи с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19. При этом большая часть выявляемых случаев заражения приходится на столицу республики и прилегающие к ней регионы.