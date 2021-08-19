Москва, 7 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» вряд ли сможет сдержать распространение штамма «Омикрон». Об этом РИА Новости заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Я сомневаюсь, потому что «Омикрон» находят там, где раньше была широко распространена «Дельта» и преобладала. В Южной Африке, где был обнаружен «Омикрон», до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная «Дельтой». Поэтому у большого количества людей был иммунитет к «Дельте», — сказал Базыкин.

По его словам, даже на фоне такого развития событий штамм «Омикрон» в ЮАР сейчас быстро распространяется: «Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей».