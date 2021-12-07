Москва, 7 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Некоторое время штамм «Омикрон» может распространяться в России незаметно, а затем может быть обнаружен резкий рост числа выявленных случаев заражения этим штаммом. Об этом РИА Новости заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Южной Африке прошло около двух месяцев от момента возникновения варианта до момента, когда он был замечен. Количество вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Южной Африке. Поэтому мы можем «Омикрон» некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке», — сказал Базыкин.

Он назвал это свойством экспоненциального процесса: «У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро».

При этом Базыкин отметил, что учёные из России, в отличие от коллег из ЮАР, знают, какой вариант коронавируса нужно искать.