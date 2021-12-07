Тегеран, 7 декабря, 2021, 07:03 — ИА Регнум. 6 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 277, причем 77 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 77 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 277», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 3356 новых случаев заражения COVID-19, при этом 559 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 930 502 пациента из общего числа 6 137 821 человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3232 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 58 193 586 иранцев получили первую дозу вакцины. 48 349 504 человека на данный момент сделали повторную прививку.