Панама, 7 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Панаме 6 декабря было превышено число в 200 000 бустерных доз вакцины против COVID-19, примененных по всей стране. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

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Согласно данным министерства здравоохранения в ежедневном отчете о пандемии, количество бустерных доз препарата компании Pfizer, который назначается населению старше 18 лет, достигло 202 650.

Всего на сегодняшний день в Панаме зарегистрировано 7 375 смертей от COVID-19 и 479 231 случай заболевания.