Мехико, 7 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Мексике зафиксировали 752 новых случая заражения коронавирусом. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на минздрав страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

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Помимо этого, зафиксировано также 110 новых случаев смерти от COVID-19.

В результате общее число умерших от COVID-19 достигло 295 312 человек.