Абакан, 7 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Днём 7 декабря в горах Хакасии (метеостанция Ненастная) ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 25−30 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра.

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Жителей региона призывают соблюдать меры безопасность в связи с объявленным штормовым предупреждением.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с порывами до 34 м/с ожидается на побережье Чукотки.

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