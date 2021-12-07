Анадырь, , 04:38 — REGNUM Ураганный ветер с порывами до 34 м/сек ожидается на побережье Чукотки. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Чукотскому АО.

Метель Goodfon.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По данным ведомства, на побережье Чукотского моря ожидается ветер, скоростью 22−27 м/с, с порывами до 29−34 м/сек. Также ожидается метель, температура днём −28…−33 градуса, местами −38…−43 градуса. Ночью на западе континентальной части региона температура воздуха опустится до −48…−53 градусов.

Жителям региона настоятельно рекомендуется при подготовке к выезду за пределы населённых пунктов руководствоваться текущими метеоусловиями и прогнозом погоды, а также сообщать службам спасения и родственникам о маршруте следования и примерном времени возвращения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности в связи с предстоящими снегопадами.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности