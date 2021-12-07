Вашингтон, 7 декабря, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Послом США на Украине может быть назначена Бриджит Бринк, являющаяся опытным кадровым дипломатом. Об со ссылкой на осведомлённые источники 6 декабря сообщает журнал Foreign Policy.

Пресс-служба посольства США в Белоруссии Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк и временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли

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По данным издания, президент США Джо Байден рассматривает данную кандидатуру, но ещё не принял окончательное решение. С 2019 года и по настоящее время Бринк является послом Соединённых Штатов в Словакии.

Напомним, что предыдущего посла США на Украине Мари Йованович уволили с должности в мае 2019 года. Таким образом, полноценного посла США в Киеве нет уже полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в июле временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент заявлял, что назначение посла в Киеве — это приоритет администрации Байдена, и поэтому первая волна назначений послов будет обязательно включать Украину.