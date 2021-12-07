Вашингтон, 7 декабря, 2021, 03:53 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора, который главы США, Великобритании, Франции, Германии и Италии провели 6 декабря, они выразили обеспокоенность «всё более жёсткой риторикой России» в отношении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Кукрыниксы. Советская угроза

пресс-служба Белого дома «Лидеры обсудили общую обеспокоенность наращиванием РФ военных сил на границах с Украиной, а также всё более жёсткой риторикой России».

Отмечается, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги выразили солидарность с тем, что именно дипломатия, прежде всего в рамках нормандского формата, «является единственным путём к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений». Они также «призвали Россию к деэскалации напряжённости».

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении использовать «все экономические и дипломатические инструменты» для предотвращения предполагаемой российской агрессии против Украины.