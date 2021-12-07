Лондон, 7 декабря, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении использовать «все экономические и дипломатические инструменты» для предотвращения предполагаемой российской агрессии против Украины. Об этом он сказал по итогам телефонного разговора с президентами США и Франции, Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии Марио Драги.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что лидеры западных стран вновь призвали Россию снизить уровень напряженности, а также подтвердили свою твёрдую поддержку территориальной целостности Украины.

канцелярия Бориса Джонсона «Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в её распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины».

Отмечается, что западные политики договорились вновь обсудить ситуацию после переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин провёл совещание с руководством военного ведомства и Вооруженных сил на тему ситуации, складывающейся на границах Украины.