Бразилиа, 7 декабря, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии обязал бразильское правительство принять решение по поводу введения в стране требования о вакцинации от COVID-19 для всех иностранцев, 6 декабря сообщил телеканал Globo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Для этого у органа исполнительной власти есть двое суток. Решение суда основано на обращении партии «Зеленых» (PV), которая требует введения соответствующих ограничительных мер на основании рекомендаций Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

В заявлении политической силы отмечается, что иностранные граждане должны иметь сертификат о вакцинации из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса, а также из-за приближения периода праздников и туристических фестивалей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что бразильское правительство не намерено вводить требование по обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для иностранных граждан.

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