Ханой, 7 декабря, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 14 591 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Вьетнама

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Отмечается, что большую часть зараженных выявили в южных регионах республики. В частности, 1174 инфицированных выявили в городе Хошимине. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 1 323 683. От осложнений COVID-19 в республике скончались 26 483 человека.

При этом подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — более 1,3 млн — во Вьетнаме выявили с конца апреля 2021 года. Уточняется, что к 7 декабря в стране привились против COVID-19 почти 54,4 млн человек.