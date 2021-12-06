Минск, 7 декабря, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов стал председателем общественной организации «Белорусская федерация каратэ». О новой должности чиновник сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Mshp.gov.by Алексей Богданов (второй слева) на переговорах с китайскими представителями о продаже продовольствия

Богданов выразил уверенность, что справится и «вместе с дружным коллективом тренеров и спортсменов нам будет все по плечу».

«Белорусская федерация каратэ» не располагает сайтом — только аккаунтом в Facebook, где ничего не говорится о новом её председателе. Последнее сообщение федерации в этом аккаунте датировано 5 июля 2017 года.

Напомним, Александр Лукашенко лично утверждает кандидатуры на должности руководителей спортивных федераций. Как правило, назначения получают высокопоставленные силовики и бюрократы из ближайшего окружения бессменного (с 1994 года) руководителя постсоветской республики.

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Отметим, ранее Богданов активно участвовал в информационных и торговых войнах с Россией, оправдывая экспорт некачественной и контрабандной продукции. Он известен резкими комментариями в прессе, в том числе ставящими под сомнение репутацию Россельхознадзора, сотрудников которого Лукашенко обещал привлечь к уголовной ответственности, но не сдержал своего слова.

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