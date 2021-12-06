Ташкент, 7 декабря, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Партию вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer доставили в Узбекистан 6 декабря, сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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В ее составе 301 860 доз препарата. Груз был передан республике в виде пожертвования Вашингтона через Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX). Ранее Узбекистан получил от США 5,3 млн доз американских вакцин от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Узбекистане запустили серийное производство российской вакцины «Спутник V».