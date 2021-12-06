Лондон, 7 декабря, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Великобритании достигло 336. Об этом 6 декабря сообщило на своем сайте Агентство по безопасности в области здравоохранения страны (UKHSA).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что за последние сутки в королевстве зарегистрировали 90 новых фактов инфицирования указанным вариантом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские власти ужесточили правила для путешественников из-за угрозы распространения штамма «Омикрон». Так, все, кто намерен посетить страну, должны сдать тест на коронавирус минимум за 48 часов до отправления. Кроме того, был расширен так называемый красный список государств. Прибывающие из них люди обязаны уйти на самоизоляцию на десять дней после въезда в Великобританию.