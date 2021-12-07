Берлин, 7 декабря, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Негодование по поводу шествия скептиков коронавирусной инфекции перед домом министра здравоохранения Саксонии продолжается. Немецкие политики также решили высказать своё мнение, сообщает журнал SPIEGEL 6 декабря.

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Назначенный канцлерОлаф Шольцне является исключением. На самом деле все ещё действующий министр финансов появился перед прессой в штаб-квартире партии СДПГ в Берлине, чтобы объявить имена будущих министров социал-демократов. Но он также нашел время, чтобы прокомментировать то, что случилось с его коллегой по партииПетрой Кеппинг.

«Мы не можем мириться с этим в нашей стране», — заявил Шольц.

По словам будущего канцлера, по многим вопросам можно иметь разные мнения. Однако «факельное шествие» некоторых скептиков мер по сдерживанию COVID-19 перед частным домом министра здравоохранения Саксонии выглядело как реальная угроза.

«Мы не должны делать вид, что это выглядело совсем не как угроза демократичным и трудолюбивым людям. И мы говорим о действительно великом политике», — заявил Шольц.

3 декабря около 30 человек с факелами в руках и плакатами заняли улицу перед домом политика СДПГ в городе Гримма в 25 км к юго-востоку от Лейпцига. Свистом и громкими криками они протестовали против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.