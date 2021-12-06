Горловка, ДНР, 6 декабря, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Обстрел окраины Горловки (ДНР) осуществили украинские боевики вечером 6 декабря, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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Боевики начали обстрел ДНР в 17:45 из населённого пункта Ленинское. Они выпустили по посёлку шахты им. Гагарина (северная окраина Горловки) две мины калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что более двух суток ВСУ не обстреливали ДНР, они продолжают стягивать к линии соприкосновения военную технику.