Москва, 6 декабря, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Заявления руководства НАТО показывают, что в попытках «сдерживания России» альянс может далеко зайти, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Напомнив, каким языком говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководство США, Песков перечислил несколько характерных моментов:

Песков «Они все говорят, что не признают никаких красных линий, — раз. Говорят, что НАТО будет делать всё, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре».

Он добавил, что российское руководство действует так, чтобы «застраховать свои собственные интересы».