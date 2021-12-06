Вашингтон, 6 декабря, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Не только вопрос Украины и «действий России» в этом связи будет обсуждаться на переговорах завтра, 7 декабря, между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

White House Джо Байден и Владимир Путин

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Об этом 6 декабря сообщила журналиста пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, глава США на переговорах с Путиным коснётся также такой проблемы как кибербезопасность.

Кроме того, Белый дом волнует состояние отношений Вашингтона и Москвы, отмечает представитель американский администрации.

Напомним, переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря в формате видеоконференции. О том, что будет обсуждаться Украина, на этапе подготовки говорилось и в Москве, и в Вашингтоне.