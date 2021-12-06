Вена, 6 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Вывести Австрию из локдауна, который всем уже надоел, — одна из важных целей нового правительства страны, сообщил 6 декабря журналистам канцлер Карл Нехаммер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Нехаммер «Коронавирус всех напрягает. Для многих людей граница допустимого пройдена уже многие месяцы назад».

Он отметил, что готовится обсудить с экспертным сообществом, а также с министром здравоохранения и с представителями оппозиции дальнейшие действия. К 8 декабря нужно «хорошо проработать решения» по выводу страны из локдауна.

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Пока локдаун продолжается, необходимо не разъединять людей, а наоборот, способствовать их взаимодействию, чтобы скорее победить COVID-19, который угрожает свободе людей, добавил новый канцлер Австрии.