Бишкек, , 20:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров рекомендовал правительству внести на рассмотрение республиканского парламента проекты законов об освобождении субъектов малого бизнеса от уплаты почти всех налогов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 декабря.

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Освободить от налогового бремени предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов (около 7 млн рублей).

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При этом они обязаны выполнить ряд условий:

применять работающие онлайн кассовые аппараты,

применять электронных счета-фактуры,

платить подоходный налог и страховые взносы,

платить земельный налог и налога на имущество (если имеется),

не вести импортно-экспортные операции.

Также предстоит также создать единую карточку налогоплательщика и аналитическую систему контроля за уплатой налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

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