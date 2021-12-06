Бишкек, 6 декабря 2021, 20:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров рекомендовал правительству внести на рассмотрение республиканского парламента проекты законов об освобождении субъектов малого бизнеса от уплаты почти всех налогов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 6 декабря.
Освободить от налогового бремени предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов (около 7 млн рублей).
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При этом они обязаны выполнить ряд условий:
- применять работающие онлайн кассовые аппараты,
- применять электронных счета-фактуры,
- платить подоходный налог и страховые взносы,
- платить земельный налог и налога на имущество (если имеется),
- не вести импортно-экспортные операции.
Также предстоит также создать единую карточку налогоплательщика и аналитическую систему контроля за уплатой налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
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