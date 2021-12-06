Рига, 6 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. На смену обильным снегопадам и низким температурам в Латвию придет не менее резкое потепление, ожидаются дожди и паводки. Об этом сообщил местный портал «МК-Латвия» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

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С пятницы, 10 декабря, осадки в виде снега прекратятся, холодный северный ветер сменит направление. Вместо нынешних — 10 — 15 градусов мороза температура на выходные (11−12 декабря) повысится до нуля, а с понедельника, 13 декабря, будет неуклонно расти, достигнув в конце следующей недели отметки в +6 +8 градусов.

Подчеркивается, что, если прогнозы синоптиков полностью подтвердятся, обильное таяние снега и дожди вызовут повышение уровня воды в реках, ледоход и паводок, сравнимые с весенним периодом.

Средняя температура воздуха в последний месяц 2021 года ожидается немного выше нормы, а зима в целом прогнозируется умеренно теплой.