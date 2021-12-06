Вашингтон, 6 декабря, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» достиг примерно трети штатов США, однако большинство новых случаев заражения в стране до сих пор приходится на штамм «Дельта», сообщает 6 декабря Reuters со ссылкой на представителей здравоохранения США.

The National Guard Коронавирус в США

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Ранее случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был обнаружен в Лос-Анджелесе — во втором по величине городе США.

До этого штамм «Омикрон» был обнаружен у пожилой женщины и еще четырех человек в Нью-Йорке. Первый же случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции был обнаружен в Сан-Франциско 1 декабря у женщины, недавно вернувшейся из ЮАР.