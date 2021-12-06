Санкт-Петербург, 6 декабря, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Петербург в ближайшие дни получит новую крупную партию вакцины от коронавируса. С учетом высоких темпов вакцинации, город будет обеспечен вакциной как минимум до конца текущего года. Об этом 6 декабря в своем радиообращении к горожанам сообщил губернатор Александр Беглов.

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга Александр Беглов

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Он поблагодарил петербуржцев за активное участие в прививочной кампании.

«Три недели подряд в Петербурге ежедневно вакцинируется более 30 тысяч жителей. Благодаря поддержке федерального центра в ближайшее время планируем получить 554 тысячи доз. С учетом имеющихся запасов, вакцины хватит до нового года», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

Он отметил, что коэффициент распространения инфекции в Петербурге вновь поднялся выше единицы.

«Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, но контролируемой. Вакцинации сегодня нет альтернативы. Это единственный способ надежно защитить своё здоровье, обеспечить бесперебойное и устойчивое развитие экономики города», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

По данным оперштаба, в Петербурге полностью вакцинировано 2 млн 231 тыс. горожан (не считая вакцинации по линии федеральных ведомств). Запас вакцины на 6 декабря — более 706 тыс. доз. Взрослое население Петербурга составляет примерно 4,5 млн человек.