Подгорица, 6 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. По данным института общественного здравоохранения, в Черногории за последние 24 часа два человека умерли от последствий коронавируса, и было зарегистрировано 157 новых случаев заражения.

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Самому младшему из умерших было 77 лет, самому старшему — 95 лет.

С начала падемии в Черногории от ковида умер 2331 человек.

Число активных случаев заболевания в стране составляет на 6 декабря 2073.