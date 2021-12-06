Рига, 6 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Депутат Сейма, национального парламента Латвии, Алдис Гобземс был задержан как организатор и активный участник несанкционированного митинга против обязательной вакцинации и ковид-ограничений. Об этом сообщил латвийский новостной портал rus.lsm.lv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Отмечается, что митинг прошел в понедельник, 6 декабря, в местечке Тукумсе (центральная Латвия). Мероприятие было несанкционированным и нарушало Закон о митингах, шествиях и пикетах. Полиция сообщила, что имели место нарушения правил эпидемиологической безопасности, потому что на улице собралось более 20 человек.

Организатор мероприятия, депутат Гобземс, отказался его прекратить по требованию полиции. До задержания он оказал сопротивление полицейским, активно общался с ними, требуя предъявить служебное удостоверение. Представителям правопорядка пришлось надеть на него наручники.

В связи с задержанием парламентария руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере напомнила правоохранителям, что ограничение свободы депутата, в том числе задержание в административном порядке, может быть осуществлено только с согласия парламента.

Гобземс заявил, что намерен продолжить свою деятельность. В ближайшие дни он и его сторонники собираются провести подобные акции в Талси, Вентспилсе и Лиепае, а 13 декабря 2021 года общенациональную акцию в Риге.