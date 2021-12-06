Москва, 6 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Москве за год более 5,7 миллиона человек прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 6 декабря сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Она отметила, что «год назад Москва стала первым городом в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции».

«За прошедший год в Москве вакцинировались более 5,7 миллиона человек, и свыше 680 тысяч человек прошли повторную вакцинацию», — сказала заместитель мэра.

Напомними, вакцинация от коронавируса в Москве началась 5 декабря 2020 года. Первыми прививки получали работники отраслей с наиболее высоким риском распространения инфекции.